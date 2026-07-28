Один человек пострадал после падения БПЛА на многоквартирный дом в Рязанской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек получил ранения в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на многоквартирный дом в Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем телеграм-канале.

По его словам, минувшей ночью над территорией области были сбиты четыре беспилотника. В Сасовском округе фрагменты повредили опору линии электропередачи и попали в многоквартирный дом – повреждена часть квартир.

"Один человек пострадал, ему оказана медицинская помощь", – написал Малков.

Кроме того, в Касимовском округе повреждены водонапорная башня и линия электропередачи, а в Клепиковском округе – вышка сотовой связи. На местах работают оперативные службы, добавил губернатор.

Прилеты украинских БПЛА на российские субъекты продолжались с вечера 27 июля до утра 28-го числа. В этот период силы ПВО перехватили 356 аппаратов. Операции проводились над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской и других областей, а также Московского региона.

В последнем, в частности, вражеский дрон врезался в многоквартирный дом. Инцидент произошел в подмосковном Чехове. Там же в результате падения другого БПЛА произошло возгорание шин на открытой площадке.