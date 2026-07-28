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28 июля, 12:18

Спорт

Адвокат Емельяненко заявила о планах устранить недостатки в иске к писательнице Рогожиной

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Бывший боец смешанных единоборств Федор Емельяненко намерен устранить недостатки в исковом заявлении к писательнице Анастасии Ивановой (псевдоним Аля Рогожина. – Прим. ред.) и издательству "АСТ". Об этом в беседе с ТАСС сообщила адвокат спортсмена Елизавета Меткина.

"Суд оставил без движения исковое заявление для устранения недостатков процессуального характера, которые истец намерен устранить в срок", – пояснила она.

Поводом для обращения в суд стала книга "Легенда ММА – Федор Емельяненко", выпущенная в 2025 году. На обложке издания размещено фото спортсмена, а его имя использовано в названии и оформлении. Книга продавалась через книжные магазины и маркетплейсы.

По версии Емельяненко, он не давал согласия на использование своего изображения, а также на коммерческое использование имени. В связи с этим спортсмен требует взыскать с ответчиков солидарно 12 миллионов 660 тысяч рублей в счет упущенной выгоды и 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Кроме того, он настаивает на прекращении распространения и рекламы книги, удалении его изображения из всех промоматериалов и изъятии из оборота всех экземпляров.

В свою очередь, в пресс-службе издательства "АСТ" сообщили, что уже сняли книгу с продажи после получения претензии от бойца.

О том, что Емельяненко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, стало известно 22 июля. Меткина, комментируя это, заявила, что биография бойца за авторством Рогожиной "сильно искажена и извращена".

По словам защитницы, в книге утверждается, что родители Емельяненко "не шибко о нем заботились", а сам он не хотел учиться. Меткина назвала такие формулировки дискредитацией не только ее доверителя, но и института семьи в целом.

Книга "Легенда ММА – Федор Емельяненко" вошла в серию "Звезды отечественного спорта для детей". В ее рамках также выпускались книги о боксере Дмитрии Биволе, теннисистке Марии Шараповой и других спортсменах.

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