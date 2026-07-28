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28 июля, 21:56

Экономика

Россельхозбанк заявил о сохранении финансовой устойчивости после новых санкций ЕС

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Александр Тарасенков

Россельхозбанк работает штатно и продолжает выполнять обязательства перед клиентами и партнерами после введения санкций Евросоюза. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе банка.

Введенные рестрикции, по оценке кредитной организации, стали еще одним расширением уже действующих ограничений и не оказывают влияния на приоритеты Россельхозбанка как основного финансового института агропромышленного комплекса (АПК) России.

В пресс-службе подчеркнули, что банк уже давно адаптировался к работе в условиях ограничений. Например, он активно развивает расчеты в национальных валютах. Это особенно важно, так как первые санкции в отношении компании были введены еще в 2022 году.

Россельхозбанк продолжает финансирование производства, переработки, логистики и экспорта сельскохозяйственной продукции страны, применяя возможные механизмы расчетов, отметили в организации.

Все карты международной платежной системы UnionPay, эмитированные Россельхозбанком, обслуживаются как обычно. Клиентов не ограничивают, действующие лимиты и тарифы остались прежними. Владельцы могут снимать наличные и платить картой везде, где принимается UnionPay.

23 июля глава евродипломатии Кайя Каллас сообщила о согласовании 21-го пакета антироссийских санкций. Она назвала его самым большим за последние 4 года.

Рестрикции были введены в тот же день, они затронули 170 российских организаций, 48 физлиц, 94 российских и 4 иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации. Кроме того, под ограничения попали 14 иностранных криптоплатформ.

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Сюжет: Санкции
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