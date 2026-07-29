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29 июля, 15:52

Происшествия

Столичный суд арестовал кандидата в мундепы Неонова за фото в футболке с ЛГБТ-символикой

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тушинский суд Москвы арестовал на 10 суток кандидата в муниципальные депутаты района Щукино Даниила Неонова за то, что он опубликовал в личном телеграм-канале свое фото в футболке с ЛГБТ-символикой (признано экстремистским движением и запрещено в РФ). Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Какой именно принт был нанесен на футболку, не уточняется, однако в сообщении указано, что суд счел изображение "сходным с символикой движения". Суд признал мужчину виновным по статье 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда экстремистских организаций либо демонстрирование их атрибутики или символики").

Ранее депутат Госдумы Владислав Даванков заявил о планах направить в МВД обращение с просьбой разъяснить, в каких случаях радуга является экстремистским символом и признаком пропаганды экстремистского движения.

Парламентарий указывал, что зачастую возникает путаница, когда речь идет о символике, а когда об обычном изображении. В пример он приводил случаи нарисованной детьми радуги, мороженое "Радуга" и футболки с изображением оптического природного явления.

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