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29 июля, 16:24

Общество

Столичные ветеринары спасли глаз кошке с некрозом роговицы

Фото: МАХ/"Моя ветклиника"

Специалисты Калининской ветклиники спасли глаз кошке с некрозом роговицы. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

Шотландская вислоухая кошка по кличке Норка поступила в медучреждение с черным пятном на глазу. По словам хозяйки, у животного пятно с каждым днем увеличивалось все сильнее.

При этом кошка испытывала боль – конъюнктива век была красной, возникли гнойные выделения, а роговицу пронзили кровеносные сосуды.

Ветеринарный офтальмолог Сергей Маслов при осмотре с помощью щелевой лампы диагностировал у Норки корнеальный секвестр. Эта болезнь приводит к опасному воспалению, которое может потребовать удаления глаза. При этом некроз роговицы из всех животных бывает только у кошек и иногда у лошадей.

Маслов провел послойную кератэктомию, то есть удалил пораженные слои роговицы. Затем он выполнил дебридмент – зачистку эпителия до здоровых тканей. После этого была проведена тарзорафия – ушивание век.

Через несколько недель швы сняли. Глаз перестал быть красным и воспаленным, выделений больше не было. На месте удаленного секвестра появился рубец, который указывает на положительный исход операции. В итоге глаз Норки сохранен.

Ранее московские ветеринары спасли кошку Эльзу со стеклом в боку. Хозяин обнаружил рану, когда отдыхал с животным на даче. Питомцу провели операцию и аккуратно извлекли осколок. После этого Эльза чувствовала себя хорошо.

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