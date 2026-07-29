SHOT: Земфира завершила продажу своей недвижимости в России

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина (Земфира Рамазанова признана в РФ иноагентом)

Певица Земфира (признана в РФ иноагентом) завершила продажу своей недвижимости в России. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на SHOT.

Последний объект, который артистка продала, – коммерческое помещение площадью 134 квадратных метра на 5-й Магистральной улице в Москве. Она приобрела его в 2007 году и планировала сделать там студию звукозаписи.

После отъезда из России помещение осталось невостребованным. Сделка по продаже была закрыта несколько месяцев назад, новый владелец уже заменил там входную дверь.

При этом у Земфиры остаются сбережения на накопительных счетах в российских банках. Их сумма в общем превышает 30 миллионов рублей.

Земфира попала в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Минюст РФ объяснил свое решение выступлениями певицы в поддержку Украины, призывами против СВО и финансированием, которое она получала от зарубежных источников.

Позднее артистка подала жалобу на решение российского ведомства, но она была отклонена. В мае 2024 года Земфира снова попыталась избавиться от статуса иноагента, но Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал ей. Затем она обратилась к Верховному суду для обжалования отказа.