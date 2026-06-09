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09 июня, 17:05

Политика

ГД приняла закон об усилении контроля за иноагентами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем, окончательном чтении закон об усилении контроля за иноагентами. Авторами законопроекта стала группа депутатов, включая главу думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

Согласно поправкам, Минюст сможет направлять в банки запросы, на которые финансовые организации будут обязаны предоставить справки по операциям, счетам и вкладам иноагентов в течение 3 рабочих дней в случае выявления признаков нарушений закона. При этом порядок направления запросов и предоставления сведений министерство согласует в Центробанком.

Если иностранный агент сам обратится в Минюст с требованием об исключении из реестра, но получит отказ, то подать новое заявление он сможет не ранее чем через год. Для физлиц, включенных реестр впервые, устанавливается особый порядок повторного обращения. Кроме того, Минюст может в течение 10 рабочих дней вернуть заявление, если его составили с нарушениями или с указанием недостоверных сведений.

Также с 1 сентября иноагенты не смогут быть рекламодателями социальной рекламы и размещать такую рекламу на своих ресурсах. Аналогично с этой же даты предусматривается обязанность таких лиц направлять в Минюст в электронном виде сведения об отсутствии изменений в ранее представленной информации.

Ранее иноагентами были признаны журналисты Виталий Солдатских и Михаил Маглов. Они занимались распространением недостоверных данных о российских властях, а также выступили против специальной военной операции.

Кроме того, Минюст внес в перечень иноагентов активистку Татьяну Фролову и сопредседателя движения в защиту прав избирателей "Голос" (включено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) Станислава Андрейчука.

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