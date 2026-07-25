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25 июля, 11:27

Происшествия

Восемь человек погибли при ударах ВСУ по турбазам в Запорожской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

ВСУ нанесли удары по базам отдыха в Запорожской области. В результате погибли 8 человек, включая двоих детей, еще 14 пострадали, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в МАХ.

Он уточнил, что атаке подверглись туристические базы в населенном пункте Кирилловка Мелитопольского округа. В числе пострадавших находятся трое детей.

На месте ЧП задействованы оперативные службы, аварийно-спасательные работы продолжаются.

"Противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям. Вопиющее преступление, которое свойственно только украинскому режиму. К сожалению, для них это война, где они не в состоянии выходить к равным", – написал Балицкий.

Губернатор добавил, что пострадавшим и близким погибших будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее жених пострадал у здания ЗАГСа после атаки вражеского БПЛА на Белгород. Город был атакован противником при помощи беспилотника утром 23 июля. В результате осколки БПЛА отлетели в сторону молодоженов, которые выходили из ЗАГСа. У невесты загорелось платье, сама она не пострадала.

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