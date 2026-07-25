Возгорание произошло после падения БПЛА на территории Тюменского НПЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возгорание произошло из-за падения вражеского беспилотника на территории Тюменского НПЗ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в МАХ.

На месте ЧП задействованы специалисты экстренных служб.

"Держу ситуацию на личном контроле", – подчеркнул глава области.

Ранее возгорание произошло на территории одного из предприятий в Темрюкском районе Краснодарского края после падения обломков украинского дрона.

Также фрагменты БПЛА рухнули на территории частного дома в поселке Ильич. В результате повреждены остекление и окна дома, началось возгорание хозпостройки, которое оперативно ликвидировали.

