Пожар произошел на территории предприятия на Кубани после падения обломков БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возгорание произошло на территории одного из предприятий в Темрюкском районе Краснодарского края после падения обломков украинского дрона. Об этом сообщается в канале регионального оперштаба в мессенджере MAX.

По предварительным данным, пострадавших нет. Также фрагменты БПЛА рухнули на территории частного дома в поселке Ильич. В результате повреждены остекление и окна дома, началось возгорание хозпостройки, которое оперативно ликвидировали.

Кроме того, в Белореченском районе обломки беспилотника повредили ангар с техникой на территории предприятия. О пострадавших информация не поступала.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области после атак украинских военных погибла женщина, еще двое мужчин получили ранения. У одного пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму, у другого – осколочное ранение плеча. Они доставлены в Ракитянскую ЦРБ, откуда после оказания помощи их направят в медучреждения Белгорода.