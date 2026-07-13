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13 июля, 09:33

Наука

Останки человека возрастом 12 тысяч лет нашли в Приморье

Фото: new.ras.ru

Останки человека возрастом около 12 тысяч лет впервые нашли на Дальнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (ИИАЭ ДВО РАН).

По словам ученых, открытие было сделано в ходе исследования привходовой части пещеры. Так как найденные кости отличаются хорошей сохранностью, исследователи смогли получить надежную радиоуглеродную дату.

"Самой ценной находкой стала часть нижней челюсти человека с двумя сохранившимися зубами", – говорится в сообщении.

Кроме того, в пещере нашли ряд артефактов того же возраста в 12 тысяч лет. Особый интерес вызвали изделия из обсидиана зеленого цвета – ближайшие источники этого материала находятся примерно в 250 километрах от пещеры.

Обычно кислые почвы и влажный муссонный климат полностью разрушают органику, поэтому ученые назвали найденные останки уникальным явлением для Приморья.

Ранее останки первого короля Англии Альфреда Великого были найдены под автостоянкой в Винчестере в графстве Хэмпшир. Раскопки вели совместно с археологами Лестерского университета.

Причина смерти Альфреда в 899 году остается неизвестной. Его останки не раз перемещались, из-за чего точное место захоронения оставалось неизвестным.

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