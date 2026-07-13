"Газета.ру": Украина будет продавливать запрет на выдачу виз российским спортсменам

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Власти Украины продолжат добиваться запрета выдачи виз российским спортсменам в странах, где планируются соревнования. Об этом сообщил украинский скелетонист Владислав Гераскевич в интервью местному СМИ, которое приводит "Газета.ру".

По его мнению, в Международном олимпийском комитете (МОК) в настоящее время установлена довольно мощная диктатура.

"Но соревнования проходят не где-то в космосе, соревнования проходят на территории стран. Соответственно, нам нужно работать со странами, чтобы они не допускали этих спортсменов на свою территорию", – пояснил Гераскевич.

МОК объявил о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) 7 июля. Тогда же комитет рекомендовал отменить все ограничения против россиян на участие в международных соревнованиях.

Следом сразу несколько федераций приняли решение о снятии запретов на спортсменов из РФ. В их числе оказались Международная федерация волейбола (FIVB) и Международный союз современного пятиборья (UIPM).

В то же время Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный союз биатлонистов (IBU) отказались менять свою позицию по допуску российских спортсменов на турниры.