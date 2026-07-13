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13 июля, 13:27

Общество

Подмосковные врачи спасли подростка с опухолью мозга размером с ладонь

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли подростка с опухолью мозга размером с ладонь, сообщает телеканал "360".

Уточняется, что у ребенка за несколько дней до госпитализации внезапно появились неконтролируемые судорожные приступы. Во время обследования медики обнаружили у пациента крупную опухоль лобно-теменной области головного мозга размером 6 на 9 сантиметров.

Специалисты предупредили, что без своевременного лечения новообразование могло спровоцировать развитие эпилепсии, выраженную неврологическую симптоматику и нарушение двигательных функций. В связи с этим было принято решение о проведении срочной операции.

При этом доброкачественная опухоль росла из твердой мозговой оболочки, успела распространиться в венозный синус и отличалась необычайно плотной структурой. В ходе вмешательства врачи с помощью нейрохирургического микроскопа удалили новообразование и пораженную твердую мозговую оболочку.

"По ходу дошли до венозного синуса – его пришлось перевязать. После этого мы выполнили пластику дефекта твердой мозговой оболочки, а собственную кость черепа поставили на место", – уточнил заведующий нейрохирургическим отделением Аслан Текоев.

Операция прошла успешно, на следующий день пациент смог самостоятельно ходить по отделению без слабости и головокружения. Через неделю его выписали домой.

Ранее в Долгопрудном врачи вернули зрение почти ослепшему 97-летнему мужчине. В обоих глазах пенсионера была катаракта, зрачок не расширялся, а в сетчатке наблюдался процесс дистрофии. В ходе операции пациенту удалили катаракту и имплантировали в оба глаза искусственные хрусталики.

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