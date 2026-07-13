Минпросвещения РФ заявило об опасном влиянии "бежевых мам" на детей

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Популярный тренд "бежевых мам", которые отказываются от ярких цветов, может негативно сказаться на развитии ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Минпросвещения РФ.

Феномен "бежевых мам" появился в 2020-е годы. Это женщины, которые специально придерживаются минимализма и предпочитают нейтральные цвета в ущерб ярким, опасаясь якобы перегрузки нервной системы ребенка.

В министерстве объяснили, что младенцы различают базовые цвета с 20-го дня жизни, но устойчивые категории появляются у них вместе с речью и когнитивными процессами.

Если ребенок знакомится с объектами по черно-белым изображениям, то у него создается искаженное представление о реальных оттенках. Поэтому в обучающих материалах важна точность цветопередачи, уверены в Минпросвещения.

С другой стороны, избыток искусственных оттенков в современном мире провоцирует раздражение и снижение концентрации. Чрезмерная стимуляция яркими цветами противоречит принципам сенсорного воспитания, добавили представители ведомства.

"Цвет должен структурировать мир, а не вызывать "визуальный удар", – пояснили специалисты.

Ранее в соцсетях завирусился тренд под названием "синдром старшей дочери". В рамках тренда девушки обсуждают, как и почему роль первого ребенка продолжает влиять на их взрослую жизнь – отношения, карьеру и повседневный быт. Пользователи рассказывают, как после появления младших братьев и сестер родители переложили на них значительную часть ответственности по уходу за ними и воспитанию, фактически лишив их собственного детства.

