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13 июля, 17:08

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UPI: пара из Бразилии установила рекорд, поцеловавшись 195 раз за 30 секунд

Пара из Бразилии установила рекорд, поцеловавшись 195 раз за 30 секунд

Фото: guinnessworldrecords.com

В Бразилии 32-летний Ренату Байма Гаиа поцеловал 33-летнюю Наиару Рибейру 195 раз за 30 секунд, попав в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой UPI.

По словам мужчины, этот рекорд доказывает, что они являются "лучшей парой в мире".

При этом ранее Ренату уже был дважды отмечен рекордами: за самое быстрое время установки и опрокидывания 10 книг (6,68 секунды) и за наибольший угол поворота стопы у мужчин (210,66 градуса). Теперь пара планирует побить рекорд по количеству поцелуев за одну минуту. Сейчас он принадлежит японской паре – 277 поцелуев за 60 секунд.

Ранее тайская пара с мировым рекордом по длительности поцелуя завершила свои отношения. Они попали в Книгу рекордов Гиннесса в 2013 году, их поцелуй длился 58 часов, 35 минут и 58 секунд. По правилам состязания участники должны были стоять твердо, без посторонней помощи, и не могли отдыхать.

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