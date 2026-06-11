Непалец на руках преодолел 100 ступенек за 44 секунды и установил рекорд

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Непалец Хари Чандра Гири на руках спустился со ста ступенек в китайском городе Чунцин и установил рекорд, сообщает UPI.

Мужчина, уже имеющий множество мировых рекордов, завоевал еще один титул. Он преодолел дистанцию за 44,71 секунды.

"Я всегда хотел проверить возможности балансировки на руках в реальных условиях", – признался Гири.

При этом он добавил, что подобные попытки связаны с серьезным риском, если потерять контроль. Падение во время такого спуска на голову, шею или позвоночник может быть смертельным.

Своим достижением атлет хотел показать, на какие невероятные подвиги способно человеческое тело, если обеспечить правильную подготовку и контролировать процесс.

Ранее немецкий блогер установил мировой рекорд, собрав кубик Рубика за 23,3 секунды во время прыжка с парашютом. Для этого спортсмену понадобилось несколько попыток.