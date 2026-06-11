График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 16:52

В мире

Непалец на руках преодолел 100 ступенек за 44 секунды и установил рекорд

Фото: Getty Images/picture alliance/Marcus Brandt

Непалец Хари Чандра Гири на руках спустился со ста ступенек в китайском городе Чунцин и установил рекорд, сообщает UPI.

Мужчина, уже имеющий множество мировых рекордов, завоевал еще один титул. Он преодолел дистанцию за 44,71 секунды.

"Я всегда хотел проверить возможности балансировки на руках в реальных условиях", – признался Гири.

При этом он добавил, что подобные попытки связаны с серьезным риском, если потерять контроль. Падение во время такого спуска на голову, шею или позвоночник может быть смертельным.

Своим достижением атлет хотел показать, на какие невероятные подвиги способно человеческое тело, если обеспечить правильную подготовку и контролировать процесс.

Ранее немецкий блогер установил мировой рекорд, собрав кубик Рубика за 23,3 секунды во время прыжка с парашютом. Для этого спортсмену понадобилось несколько попыток.

Читайте также


за рубежом

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика