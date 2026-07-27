VIII Московская неделя интерьера и дизайна пройдет с 13 по 16 августа в Манеже

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

VIII Московская неделя интерьера и дизайна в рамках проекта "Лето в Москве" пройдет в Манеже с 13 по 16 августа. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Мероприятие является площадкой для развития отрасли и обмена опытом. Туда съедутся дизайнеры, производители, архитекторы, бизнесмены из России и других стран. Всего в 2026 году деловая программа объединит около 200 спикеров из РФ, Белоруссии, Египта, Индии и Турции.

За четыре дня состоится порядка 50 сессий. Тема мероприятия – "Бесконечность цвета". Программа охватит пять направлений: интерьер и дизайн жилья, рабочие и общественные пространства, искусство и тренды, предметный и промышленный дизайн, бизнес и продвижение.

Над концепцией работали эксперты индустрии. Среди них – светодизайнер и основатель Bright Buro Константин Цепелев, актриса и основательница Дома культуры "Исток" Софья Эрнст, декоратор и телеведущий Марат Ка, архитектор Александр Кононенко, основатель Cairo Design Week Хишам Махди, а также Дарья Зотова, Ева Бергман и Анна Муравина.

Особое место займет встреча с Хишамом Махди и архитектором студии DABS Egypt Хасаном Фикри. Они расскажут о дизайн-индустрии в Египте.

В блоке жилых интерьеров запланированы сессии "Интерьерные тренды", "Свет-2026", "Текстиль в интерьере" и "Как выбрать мебель, которую не захочется менять?". Общественным пространствам посвятят темы "Города-2060: жилье будущего", "Дизайн-код пространства" и "Культурный центр как новая гостиная города".

Предметный дизайн рассмотрят на примере российских брендов. Для предпринимателей подготовили встречи о продвижении и ценообразовании. Блок об искусстве включает сессии "Дофаминовый интерьер" и паблик-ток "Фешен и мебель" при поддержке журнала Voice.

На интерактивной сессии "ИИ в интерьере" покажут, как нейросети помогают дизайнерам. Марат Ка выступит с лекцией "Интерьер без цензуры". Также пройдет сессия "Диалог культур: как искусство формирует язык современного дизайна".

Посетить деловую программу может любой желающий после регистрации на сайте мероприятия.

Кроме того, в Москве проведут фестиваль "Культурный город". Он пройдет в парке "Зарядье" с 1 августа по 6 сентября. Зрители увидят национальные оркестры из разных стран и ведущие российские творческие коллективы. В частности, в нем примут участие симфонический оркестр "Русская филармония", Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана, артисты Имперского русского балета, хор Сретенского монастыря.