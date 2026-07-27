Вспышки высшего класса могут произойти на Солнце 27–28 июля

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Вспышки наивысшего класса X могут произойти на Солнце в понедельник и вторник, 27–28 июля. Об этом ТАСС заявили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

По данным ученых, 27 июля ожидается умеренная вспышечная активность, а 28-го числа она будет от низкой до умеренной. При этом не исключены протонные вспышки высочайшего класса.

Ранее на Солнце завершился один из самых сильных в 2026 году всплесков солнечной активности, который специалисты наблюдали с конца июня. Всего в этот период они зафиксировали 140 вспышек.

Причиной активного периода послужило формирование двух крупных групп пятен – № 4478 и 4479. Первая группа оказалась самой крупной в текущем году и второй по размеру за последние 10 лет.