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27 июля, 17:00

Происшествия

СК начал проверку после конфликта охраны с подростками в московской электричке

Фото: sledcom.ru

Конфликт между подростками и охраной произошел в электричке, следовавшей из Москвы в Малоярославец. В связи с этим следователи начали проверку, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в мессенджере MAX.

Сотрудники ведомства нашли в соцсетях публикацию о случившемся. По предварительным данным, инцидент произошел 20 июля 2026 года около 19:00 в районе станции Бекасово Московской железной дороги.

Конфликт возник между сотрудницами частного охранного предприятия, сопровождавшими состав, и несовершеннолетними девушками. В публикации утверждается, что охранники применили к ним физическую силу.

В настоящее время органы внутренних дел проводят процессуальную проверку по данному факту. Западное МСУТ СК России инициировало передачу материалов проверки в свое производство. Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям участников конфликта.

Ранее мужчина обстрелял подростка из пневматического оружия в подмосковной Электростали. Местный житель открыл огонь по несовершеннолетнему со своего балкона.

Молодой человек получил травмы, мужчину задержала полиция. Правоохранители забрали у подозреваемого оружие.

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