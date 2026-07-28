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28 июля, 19:55

Политика

Захарова раскритиковала первые заявления нового посла Германии в Москве

Фото: mid.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале раскритиковала первые заявления нового посла Германии в Москве Клеменса фон Гетце.

По словам Захаровой, дипломат, едва прибыв в Россию, попытался изобразить публичное приветствие, заявив, что будет "чего-то требовать" от российского правительства.

"Вышел очевидный фальстарт. С таким пониманием цели своей дипломатической миссии диалог у немецкого дипломата в Москве не сложится", – передает ее слова aif.ru.

Захарова также прокомментировала слова посла о "теплом приеме" со стороны россиян. Она указала на то, что посол не владеет русским языком, поэтому ему не стоит "обольщаться", так как он мог неправильно понять русские идиоматические выражения. Дипломат рекомендовала ему не приписывать "свои фантазии" гражданам России.

В 2015–2018 годах фон Гетце возглавлял посольство Германии в Израиле, в 2018–2021 годах – в Китае, в 2021–2024 годах – в Японии и в 2024–2026 годах – в Мексике.

О его прибытии в Москву ранее сообщило посольство ФРГ в России – было опубликовано видео, на котором посол подтвердил свой приезд и начало работы. Подробности его первых встреч и планов в настоящий момент не раскрываются.

Прошлый посол Германии в РФ Александер Ламбсдорфф покинул страну в июле 2026 года. Немецкое посольство посвятило ему ролик, в котором его сравнили с Воландом из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Захарова, комментируя это, отметила, что немецкий дипломат "не заслужил света".

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