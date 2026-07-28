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28 июля, 19:23

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Юрист Крестьянинов: россиянам грозит штраф за рекламу аккаунтов в Instagram

Юрист предупредил о штрафах за рекламу аккаунтов в Instagram

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россиянам может грозить штраф за рекламу аккаунтов в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Об этом в беседе с Москвой 24 предупредил юрист Александр Крестьянинов.

Ранее в телеграм-канале Baza появилась информация о том, что с апреля на Северном Кавказе стали массово привлекать граждан к ответственности за ссылки на страницы в Instagram и логотипы соцсети на автомобилях и витринах.

Эксперт пояснил, что, поскольку соцсеть признана в России экстремистской, демонстрация ее логотипов подпадает под административную статью о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций.

По его словам, в таком случае гражданам грозит штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей, либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 100 часов. Юридическим лицам придется заплатить уже от 10 до 15 тысяч рублей.

При этом автомобиль или вывеску с символикой могут конфисковать, добавил Крестьянинов. Однако на деле полиция может просто удалить наклейку с рекламой аккаунта и не рассматривать машину как орудие совершения правонарушения, отметил он.

В ФАС ранее заявили, что размещение рекламы в Instagram и Facebook, WhatsApp (все принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), а также YouTube и Telegram нарушает законодательство.

При этом ответственность за распространение рекламы в этом случае несут и рекламодатель, и рекламораспространитель, подчеркнули в службе. Там пояснили, что реклама не может появляться на площадках, которые признаны нежелательными в России, или на тех, доступ к которым ограничен.

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