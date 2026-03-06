График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

ФАС: реклама в Telegram, WhatsApp и Instagram имеет признаки нарушения закона

Реклама в Telegram, WhatsApp и Instagram имеет признаки нарушения закона – ФАС

Размещение рекламы в социальных сетях Instagram и Facebook, мессенджере WhatsApp (все три принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), а также Youtube и Telegram имеет признаки нарушения законодательства. Об этом ТАСС заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

"<...> ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель", – подчеркнули представители ведомства.

Накануне служба заявила, что размещение рекламы в Telegram нарушает федеральный закон "О рекламе". Уточнялось, что доступ к мессенджеру ограничен в соответствии со статьей "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Таким образом, доступ к телеграм-каналам тоже ограничен, и публикация там рекламы нарушает закон.

В связи с этим ФАС рекомендовали участникам рынка проанализировать контент, который размещается на ограниченных ресурсах. Роскомнадзор признал разъяснения антимонопольной службы по этому вопросу достаточными и полными.

Суд Москвы признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность в стране в марте 2022 года. При этом запрет не коснулся WhatsApp, поскольку мессенджер не связан с распространением информации в публичном пространстве. Тем не менее в 2025-м в РКН заявили о частичном ограничении мессенджера для противодействия преступникам, которые действуют с его помощью.

Ограничения на работу Telegram начали вводиться в России с 10 февраля 2026 года. Роскомнадзор объяснил это тем, что платформа не выполняет требования российского законодательства.

