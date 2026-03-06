Средства для уборки возглавили рейтинг худших подарков на 8 Марта

Фото: depositphotos/Kryzhov

Инвентарь и средства для уборки возглавили антирейтинг подарков на 8 Марта. Такой презент посчитали худшим 43% опрошенных россиянок, говорится в исследовании сети гипермаркетов "О’КЕЙ".

Также в антитоп вошли сувениры и статуэтки (38%), гигиенические наборы (25%), канцелярские принадлежности и книги (24%). Плохим подарком названы и товары для интерьера (11%), а также техника для дома (9%).

При этом накануне праздника, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, выросли продажи блендеров и аэрогрилей – на 7 и 4% соответственно. Также среди техники для красоты лидерами по продажам стали фены (6%).

Однако известно, что 39% респонденток хотели бы увидеть необычное основное блюдо на праздничном столе в честь 8 Марта. В это же время 25% заявили о желании приобрести закуски разных кухонь мира, а по 21% – экзотические фрукты и оригинальные коктейли.

46% россиянок назвали обязательными блюдами салаты и овощные нарезки, а 45% – различные горячие блюда, включая рыбу, морепродукты и мясо с гарниром. Об этой тенденции также говорит повышение спроса на мраморную говядину – в преддверии праздника продажи выросли на 12%. Кроме того, на 11% вырос спрос на зернистую икру, на 10% – рыбу, на 9% – креветки и на 8% – мидии.

Также 32% опрошенных россиянок хотели бы видеть на столе в честь 8 Марта разные десерты. Их продажи перед праздником выросли на 12%. В топе оказались трюфель, ягоды и орехи, десерт со вкусом напитка "Пина колада". При этом вырос спрос на наборы конфет и порционных пирожных.

Кроме того, безалкогольное пиво и сыры стали лидерами предпраздничного спроса, указали эксперты. Продажи безалкогольных пивных напитков выросли на 14%, а сыров – на 13%. Наибольший рост показали сыры с белой и голубой плесенью. По данным аналитиков, этот продукт одинаково уместен как часть праздничной сервировки и как самостоятельный подарок.

Ранее 42% россиянок заявили, что положительно относятся к празднику 8 Марта, а из них 39% добавили, что в этот день они чувствуют особое внимание к себе. Для трети это обычный выходной, а для 28% – формальность.

Каждая десятая вовсе предпочитает не отмечать праздник. Только каждая пятая женщина проводит 8 Марта празднично. При этом многие используют дополнительный выходной, чтобы отдохнуть.

