Силы ПВО ликвидировали 124 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 124 украинских БПЛА над регионами России в ночь на субботу, 7 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, 29 дронов было уничтожено на Брянской областью, 15 – над территорией Орловской области, 11 – в небе над Белгородской областью, 9 – над Рязанской областью, 8 – над Калужской областью, 7 – над Воронежской областью.

Также по 6 БПЛА было ликвидировано над территориями Курской, Ростовской, Волгоградской областей и Республикой Крым, по 5 – над территориями Тульской и Самарской областей, 3 – над территорией Липецкой области.

Еще 3 – над территорией Московского региона, в том числе 1 дрон, летевший в сторону Москвы, по 2 – над Саратовской и Ульяновской областями и 1 – в небе над Ивановской областью.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 83 украинских БПЛА над регионами России в ночь на пятницу, 6 марта. При этом 56 из них было сбито над Крымом.