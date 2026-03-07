Мокрый снег и до 4 градусов тепла ожидаются в столице 7 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в субботу, 7 марта, составит от 2 до 4 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 1 до плюс 4 градусов, в некоторых районах также возможны осадки.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть западный, северо-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Местами порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что ветер с порывами до 15 метров в секунду прогнозируется во всем Подмосковье днем 7 марта. При этом столицу непогода накроет с 12:00 до 21:00. По шкале Бофорта такой ветер оценивается в 7 баллов из 12.

В связи с таким прогнозом в Московской области был объявлен желтый уровень погодной опасности. Помимо в городе возможно образование гололедицы.