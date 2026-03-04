Синоптик Паршина: 8 Марта в Москве и области будет прохладным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Международный женский день погода в столичном регионе будет прохладной. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, в ночь на 8 марта температура воздуха составит от минус 3 до минус 8 градусов, днем – от минус 1 до плюс 4 градусов.

Синоптик отметила, что, согласно истории метеонаблюдений, в праздничный день чаще устанавливалась прохладная погода. Среднесуточная температура для этой даты составляет около минус 3 градусов.

При этом в 2025 году 8 Марта воздух прогревался до 10,4 градуса. Самым холодным прздник был в 1898 году – тогда столбики термометров опустились до минус 32,1 градуса. Тогда также фиксировались и значительные осадки до 7 миллиметров.

Ранее москвичей предупредили, что до конца первой декады марта таяние снега в городе будет малоинтенсивным. По данным ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, сейчас этот процесс замедлился. При этом по региону снег тает по-разному.