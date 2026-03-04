Форма поиска по сайту

04 марта, 15:50

Культура

Художница Елизавета Васнецова умерла в возрасте 89 лет

Фото: vk.com/inforaivola

Советская художница Елизавета Васнецова ушла из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщила ее племянница Ирина Медведева в своем телеграм-канале.

"Вспоминаю замечательную выставку ее работ в 2022 году, где мне посчастливилось приобрести ее альбом и взять автограф", – добавила Медведева.

Елизавета Васнецова родилась в Ленинграде в семье художника Юрия Васнецова – представителя династии художников Васнецовых.

В 1961 году Елизавета Васнецова окончила Ленинградское художественное училище им. В. А. Серова (ныне им. Н. К. Рериха). Через шесть лет она окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.

Картины Васнецовой хранятся в Государственном Русском музее, а также музеях Твери, Кирова, Красноярска, Екатеринбурга, Белгорода, Вологды. В последние годы она активно участвовала в выставочных и издательских проектах, популяризируя творчество отца.

