Фото: 123RF.com/zeferli

Иран начал новую волну ракетных ударов, сообщила гостелерадиокомпания IRIB.

После новой ракетной атаки со стороны Ирана в Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги, передает РИА Новости. Над городом прогремели взрывы.

По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован на значительной части территории центрального Израиля, а также на Западном берегу реки Иордан. При этом данных о падениях ракет или пострадавших не поступало.

Кроме того, пресс-служба иранской армии заявила, что 4 марта государство атаковало беспилотниками ряд целей в Израиле, а также военные объекты США в Бахрейне и Кувейте. Кроме того, были В нем также говорится об уничтожении 6 БПЛА противника, в основном израильских Hermes, в небе над Ираном.

Израиль и США нанесли первые удары по Ирану 28 февраля, после чего в республике объявили чрезвычайное положение. Затем Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В ходе военной операции погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В связи с этим в республике объявили 40-дневный траур. По данным СМИ, занять место погибшего аятоллы может его сын Моджтаба Хаменеи.

По последним данным, число погибших в Иране в результате ударов Соединенных Штатов и Израиля возросло до 940 человек. Также от атак пострадали 174 района страны. В некоторых местах все еще идут поисковые работы, поэтому число жертв может возрасти.