Пострадавшие при атаке ВСУ в Волгоградской области помещены в отделение нейрохирургии

Фото: depositphotos/sudok1

Врачи оценивают состояние пятерых человек, пострадавших в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область, как удовлетворительное. Об этом РИА Новости заявили в комитете здравоохранения региона.

В комитете добавили, что все пострадавшие проходят лечение в отделении нейрохирургии.

О пятерых пострадавших в результате падения обломков беспилотников в Волгоградской области ранее сообщал глава региона Андрей Бочаров. По его словам, критических ранений они не получили.

Ночью 4 марта дежурные силы ПВО уничтожили несколько десятков украинских беспилотников в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области. Из-за падения осколков дронов на территорию строящейся базы отдыха частично повреждены остекление и входная дверь нежилого помещения.

