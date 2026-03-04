Ребенок погиб при столкновении легковушки и погрузчика в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Мальчик 2024 года рождения погиб в результате столкновения легкового автомобиля с фронтальным погрузчиком в Домодедове, сообщила пресс-служба Главного управления (ГУ) МВД по Московской области.

ДТП произошло 4 марта около 15:50 на 42-м километре автодороги М-4 "Дон". В результате аварии пассажиры легковушки – женщина 1981 года рождения и ребенок – получили ранения и были госпитализированы. Позже мальчик скончался.

"Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке", – говорится в сообщении.

