04 марта, 21:07

Происшествия

Ребенок погиб при столкновении легковушки и погрузчика в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Мальчик 2024 года рождения погиб в результате столкновения легкового автомобиля с фронтальным погрузчиком в Домодедове, сообщила пресс-служба Главного управления (ГУ) МВД по Московской области.

ДТП произошло 4 марта около 15:50 на 42-м километре автодороги М-4 "Дон". В результате аварии пассажиры легковушки – женщина 1981 года рождения и ребенок – получили ранения и были госпитализированы. Позже мальчик скончался.

"Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке", – говорится в сообщении.

Ранее четыре человека пострадали в ДТП в Заиграевском районе Бурятии. Предварительно, 42-летняя водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado во время обгона столкнулась с автобусом Ford Transit, который после удара съехал с дороги и перевернулся.

Пострадавшими оказались пассажиры автобуса, их доставили в медучреждение. По данным республиканской прокуратуры, всего в салоне находились шесть человек, двоих доставили в больницу с множественными переломами.

