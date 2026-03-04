После смертельного ДТП с маршруткой в Пушкине возбудили уголовное дело

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Возбуждено уголовное дело после столкновения маршрутного такси и грузового автомобиля в городском округе Пушкино Московской области, в котором погибли два человека. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГСУ СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров. В данный момент проводятся необходимые следственные действия, специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

Авария произошла 4 марта около 07:55 на 41-м километре автодороги А-107. По предварительной информации, после ДТП шесть человек обратились за медицинской помощью.

