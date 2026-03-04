В столице обновили 11 коммуникационных коллекторов в 2025 году

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве специалисты отремонтировали 11 коммуникационных коллекторов в 2025 году. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что в столице внимательно относятся к поддержанию подземных коллекторов в надлежащем состоянии, так как в них проходят кабели связи и трубопроводы. Коммуникации лучше сохраняются благодаря периодическому ремонту и модернизации.

По словам заммэра, в прошлом году были отремонтированы строительные конструкции, а также обновлены инженерные системы и системы безопасности. Большая часть работ проводилась в Центральном, Западном и Юго-Западном административных округах, а также в Зеленограде.

"Работы можно разделить на два типа, к первому относятся капремонт и обновление строительных конструкций, вторая группа связана с модернизацией слаботочных систем, которые отвечают за жизнеобеспечение коллектора и его безопасность", – сказал Бирюков.

Он отметил, что в 2025-м проводилось много работ по модернизации охранно-пожарной сигнализации, систем контроля параметров, а также голосовой связи. Также специалисты заменили системы вентиляции, благодаря которым под землей создается подходящий для инженерных систем микроклимат.

Кроме того, внутри коллекторов появились почти 370 камер, которые контролируют ситуацию даже при отсутствии освещения благодаря съемке в инфракрасном диапазоне.

Бирюков добавил, что коллекторное хозяйство столицы является целым подземным городом, у которого нет аналогов в России и в мире по разветвленности и протяженности сети, а также по компактности коммуникаций. Их общая протяженность – свыше 825 километров.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Москве планируется отремонтировать более 220 вентиляционных шахт коллекторов. Старые "домики" заменят новыми плоскими решетками. При обновлении используются отечественные материалы и оборудование.

