Захарова обвинила западные страны в провоцировании гонки ядерных вооружений

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Действия США, Великобритании и Франции, владеющие ядерным оружием, провоцируют гонку вооружений, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, две страны объявили о наращивании арсенала, а третья обозначила готовность немедленно приступить к расширению ядерного потенциала и возобновлению полноценных ядерных испытаний в любой момент по первому приказу главы государства.

Представитель МИД назвала такие заявления дестабилизирующим событием, которые следует рассматривать в более широком контексте.

"Данный шаг, который сопровождался враждебной по отношению именно к нашей стране риторикой, полностью укладывается в русло остро негативных тенденций, которые оформились в рамках деятельности стран НАТО под антироссийскими лозунгами в военно-ядерной сфере", – заявила представитель МИД.

Также Захарова указала, что алгоритмы контроля над ядерным оружием, которые в будущем могли бы разрабатываться с участием РФ при формировании надлежащих условий, потребуют принятия в расчет фактора "общенатовского потенциала".

Ранее Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. Страны осознают, что этот шаг подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего Договора о нераспространении ядерного оружия, однако понимают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение победы над Россией руками ВСУ.