Дело возбуждено против блогера Майкла Наки

Фото: youtube.com/Майкл Наки (Майкл Наки признан в РФ иноагентом)

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Майкла Наки (признан в России иноагентом). Об этом сообщило столичное управление СК России.

По информации следствия, не позднее мая 2024 года Наки разместил в Сети публикацию, которая была направлена на призывы к действиям против безопасности России. В настоящий момент рассматривается вопрос об объявлении блогера в международный розыск и избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В августе 2023 года Наки заочно приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о дискредитации российских вооруженных сил. При этом прокуратура просила назначить ему наказание в виде 13 лет колонии и запрета администрировать сайты на протяжении 5 лет.

В декабре того же года суд оштрафовал Наки на 30 тысяч рублей из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган.