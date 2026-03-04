Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 18:20

Политика

Пентагон подтвердил потопление США иранского фрегата у Шри-Ланки

Фото: ТАСС/AP/Mark Schiefelbein

Затонувший в Индийском океане иранский военный корабль был потоплен американской подлодкой с помощью торпеды, заявил министр обороны США Пит Хегсет.

Он отметил, что это первое потопление вражеского корабля со времен Второй мировой войны. По его словам, военнослужащие Ирана считали, что их судно "находится в безопасности" в международных водах.

Об атаке на иранский фрегат IRIS Dena стало известно утром 4 марта. По данным СМИ, судно, на борту которого находились около 180 человек, затонуло в 40 милях к югу от острова. Предварительно, 79 человек удалось спасти, свыше 100 моряков считаются пропавшими без вести.

Позже три американских чиновника рассказали агентству Reuters, что фрегат был атакован Военно-морскими силами (ВМС) США. Других подробностей не приводилось.

Представитель ВМС Шри-Ланки Буддика Сампат в беседе с журналистами пообещал провести расследование, чтобы выяснить точные причины затопления иранского корабля. По его словам, приоритетной задачей является поисково-спасательная операция.

The Guardian сообщило, что в результате атаки погибли по меньшей мере 80 человек. Министр иностранных дел Шри-Ланки Виджит Херат отметил, что береговая охрана получила сигнал бедствия от иранского судна на рассвете. Члены экипажа сообщали о взрыве на борту.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла удары по израильской территории, а также американским военным базам, расположенным в странах Персидского залива.

По последним данным, число жертв среди мирного иранского населения достигло 787 человек. Также в ходе эскалации погибли верховный лидер страны Али Хаменеи, министр обороны генерал-лейтенант Азиз Насирзаде и начальник Генштаба генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави.

Иран заявил об уничтожении более 10 нефтяных танкеров в Ормузском проливе

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика