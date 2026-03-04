Пентагон подтвердил потопление США иранского фрегата у Шри-Ланки

Фото: ТАСС/AP/Mark Schiefelbein

Затонувший в Индийском океане иранский военный корабль был потоплен американской подлодкой с помощью торпеды, заявил министр обороны США Пит Хегсет.

Он отметил, что это первое потопление вражеского корабля со времен Второй мировой войны. По его словам, военнослужащие Ирана считали, что их судно "находится в безопасности" в международных водах.

Об атаке на иранский фрегат IRIS Dena стало известно утром 4 марта. По данным СМИ, судно, на борту которого находились около 180 человек, затонуло в 40 милях к югу от острова. Предварительно, 79 человек удалось спасти, свыше 100 моряков считаются пропавшими без вести.

Позже три американских чиновника рассказали агентству Reuters, что фрегат был атакован Военно-морскими силами (ВМС) США. Других подробностей не приводилось.

Представитель ВМС Шри-Ланки Буддика Сампат в беседе с журналистами пообещал провести расследование, чтобы выяснить точные причины затопления иранского корабля. По его словам, приоритетной задачей является поисково-спасательная операция.

The Guardian сообщило, что в результате атаки погибли по меньшей мере 80 человек. Министр иностранных дел Шри-Ланки Виджит Херат отметил, что береговая охрана получила сигнал бедствия от иранского судна на рассвете. Члены экипажа сообщали о взрыве на борту.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла удары по израильской территории, а также американским военным базам, расположенным в странах Персидского залива.

По последним данным, число жертв среди мирного иранского населения достигло 787 человек. Также в ходе эскалации погибли верховный лидер страны Али Хаменеи, министр обороны генерал-лейтенант Азиз Насирзаде и начальник Генштаба генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави.