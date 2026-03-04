В США 92-летний мужчина и 82-летняя женщина обвенчались в доме престарелых

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

В США 92-летний мужчина и его 82-летняя возлюбленная сыграли свадьбу в доме престарелых, сообщает KOMU 8.

Дейв познакомился с будущей женой Джеки на мероприятиях в доме престарелых. Они оба овдовели и не надеялись встретить новую любовь, однако нашли общий язык благодаря увлечению Библией и принадлежности к баптистской церкви.

Мужчина сделал Джеки предложение руки и сердца 5 февраля. Местом венчания жених и невеста выбрали дом престарелых, который их свел.

Сотрудники заведения две недели потратили на подготовку к празднику, рассылая приглашения, украшая зал и заказывая еду. Пастором выступил лучший друг Дейва.

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко объявила, что выходит замуж за одного из богатейших бразильцев Георгиоса Франгулиса. Спортсменка выложила в соцсетях публикацию с возлюбленным, который стоит на одном колене и дарит ей кольцо.