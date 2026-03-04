Уголовное дело возбуждено после обрушения крыши на заводе в Тульской области

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Тульской области"

Уголовное дело возбуждено после обрушения кровли одного из цехов завода по производству металлоконструкций в Тульской области. Об этом сообщил СК РФ в своем канале в мессенджере МАХ.

Случившееся подпадает под статью о нарушении требований охраны труда, пояснили в ведомстве. В рамках расследования в работе на месте ЧП задействованы следователи и криминалисты. Им предстоит выяснить все детали произошедшего.

О крушении крыши на предприятии в городе Узловая на Заводской улице стало известно 4 марта. Площадь обрушения составила 1,2 тысячи квадратных метров.

В момент ЧП в цехе находились 42 человека, из которых 40 самостоятельно эвакуировались. Еще один сотрудник погиб, а другой остался под завалами.