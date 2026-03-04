Из Ирана через границу с Азербайджаном эвакуированы 249 граждан России

Фото: 123RF.com/adilcelebiyev

249 граждан России покинули Иран через границу с Азербайджаном с начала военной операции США и Израиля, сообщило агентство АПА.

В период с 28 февраля до 17:00 по московскому времени 4 марта через данную границу перешли в общей сложности перешли 1 249 человек, из которых 256 – граждане Азербайджана, а остальные – иностранцы.

В ночь на 4 марта самолет Ил-76 МЧС вывез из Азербайджана 117 россиян, покинувших Иран через наземные пункты пропуска. В целом для выезда из Исламской Республики в Азербайджан зарегистрировались более 500 граждан РФ.

Израиль и США нанесли первые удары по Ирану 28 февраля, после чего в республике объявили чрезвычайное положение. Затем Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В ходе эскалации погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В связи с этим в республике объявили 40-дневный траур. По данным СМИ, занять место погибшего аятоллы может его сын Моджтаба Хаменеи.

