Около 80 тел обнаружены на месте затопления иранского фрегата у Шри-Ланки
Фото: AP Photo/Petros Karadjias
Спасатели извлекли с затонувшего у берегов Шри-Ланки иранского фрегата IRIS Dena около 80 тел, сообщил заместитель министра иностранных дел острова Арун Хемачандра изданию Ada Derana.
По его словам, судно возвращалось в Иран из порта на востоке Индии.
О ЧП в районе Шри-Ланки стало известно 4 марта. СМИ писали, что неизвестная субмарина атаковала иранский фрегат.
Судно, на котором находились около 180 человек, затонуло в 40 милях к югу от острова. Предварительно известно о 79 спасенных, более 100 моряков числятся пропавшими без вести.
Журналисты писали, что затонувший фрегат был атакован Военно-морскими силами (ВМС) США. При этом сообщалось, что на Шри-Ланке проведут расследование, чтобы выяснить точные причины затопления иранского фрегата.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные объекты на Ближнем Востоке.
