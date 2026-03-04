Форма поиска по сайту

04 марта, 17:30

Происшествия

Около 80 тел обнаружены на месте затопления иранского фрегата у Шри-Ланки

Фото: AP Photo/Petros Karadjias

Спасатели извлекли с затонувшего у берегов Шри-Ланки иранского фрегата IRIS Dena около 80 тел, сообщил заместитель министра иностранных дел острова Арун Хемачандра изданию Ada Derana.

По его словам, судно возвращалось в Иран из порта на востоке Индии.

О ЧП в районе Шри-Ланки стало известно 4 марта. СМИ писали, что неизвестная субмарина атаковала иранский фрегат.

Судно, на котором находились около 180 человек, затонуло в 40 милях к югу от острова. Предварительно известно о 79 спасенных, более 100 моряков числятся пропавшими без вести.

Журналисты писали, что затонувший фрегат был атакован Военно-морскими силами (ВМС) США. При этом сообщалось, что на Шри-Ланке проведут расследование, чтобы выяснить точные причины затопления иранского фрегата.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные объекты на Ближнем Востоке.

150 россиян застряли на круизном лайнере в Катаре

происшествиятранспортполитиказа рубежом

