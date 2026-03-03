Общее число погибших в Иране в результате ударов США и Израиля выросло до 787

Фото: AP Photo/Mohsen Ganji

Общее число погибших в Иране в результате ударов США и Израиля по исламской республике выросло до 787, сообщает Иранское общество "Красного Полумесяца".

В настоящий момент продолжаются поисковые работы и разбор завалов, а также транспортировка пострадавших и оказание медицинской помощи.

Кроме того, зафиксировано около 1 039 атак по 153 районам Ирана. Ущерб понесли по меньшей мере 504 объекта.

США и Израиль нанесли первые удары по Ирану 28 февраля. Республика в ответ атаковала еврейское государство и американские военные объекты, которые расположены в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, Штаты не рассматривают возможность проведения наземной операции в Иране, однако американский лидер Дональд Трамп готов применить такой сценарий для реализации поставленных задач, если потребуется.

Сам глава Белого дома отмечал, что Вашингтон подошел к завершающей стадии реализации целей. Также, по его словам, США обладают мощным запасом вооружения, который позволяет вести войны "вечно".

