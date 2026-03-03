В "Коломенском" открыта камерная выставка о наставниках Петра I

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Камерная выставка "Наставники Петра I: между традицией и новаторством" открылась в столичном музее-заповеднике "Коломенское", передает портал мэра и правительства Москвы.

Император за всю свою жизнь побывал в Коломенском не менее 45 раз – здесь он учился, устраивал первые потешные военные маневры, а затем отмечал памятные события.

Первая часть экспозиции посвящена детским годам и юности Петра I. В то время его наставниками были родители Алексей Михайлович и Наталья Кирилловна, брат Федор Алексеевич и приближенные – Артамон Матвеев и Никита Зотов.

На выставке представлены предметы, которые окружали будущего императора в детстве: портреты, изразцы, книги, по которым он мог обучаться, а также копия письма его матери о строительстве кораблей в Переславле-Залесском на Плещеевом озере.

Вторая часть выставки посвящена дипломатической миссии Петра I за рубеж, когда он впервые посетил Европу и продолжил обучение, в том числе инкогнито. Посетители смогут увидеть корабельные часы, гравюры тех лет из Голландии, книги о морском плавании и артиллерии, а также копию паспорта, с которым Петр Великий путешествовал в составе Великого посольства.

Посетить экспозицию можно до 19 июля в галерее у хором царевичей во дворце царя Алексея Михайловича по проспекту Андропова. Необходимо будет приобрести билет во дворец.

Вместе с тем 5 марта в Музее Победы откроется выставка "Красота спасает мир", приуроченная к Международному женскому дню. В экспозиции будут собраны живописные работы разных эпох – от полотен конца XIX века, картин художников-фронтовиков до произведений современных авторов.

