Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 17:40

Политика

Летчик сбитого истребителя США встал на колени перед жителями Кувейта

Фото: x.com/republiqueBRA

Группа местных жителей в Кувейте заставила американского летчика сбитого истребителя F-15 встать на колени. Видеозапись разошлась по интернету, сообщает The New York Post.

На кадрах видно, как люди с криками приближаются к летчику, к которому все еще пристегнут парашют. Один из мужчин занес над головой металлическую трубу, в ответ пилот кричал: "Назад, стойте!" В какой-то момент он встал на колени и несколько раз повторил, что он американец, пока местные жители не поняли, что перед ними союзник.

По данным СМИ, изначально кувейтцы подумали, что перед ними иранец. Когда они узнали, что перед ними американец, они опустили оружие и отошли.

Инцидент произошел на фоне вооруженного конфликта Вашингтона и Тель-Авива с Тегераном. Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что системы ПВО Кувейта по ошибке сбили три F-15E Strike Eagle. В Пентагоне при этом отметили, что все шесть членов экипажей катапультировались и находились в стабильном состоянии.

США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля. Республика ответила атакой по территории еврейского государства и американским военным базам на Ближнем Востоке.

В Тегеране подчеркивали, что не будут вести никаких переговоров с Вашингтоном. В частности, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявлял, что Трамп поверг Ближний Восток в хаос своими "пустыми надеждами" и теперь боится "дальнейших потерь среди американских войск".

Лавров заявил об ощутимых последствиях агрессии против Ирана

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика