Летчик сбитого истребителя США встал на колени перед жителями Кувейта

Группа местных жителей в Кувейте заставила американского летчика сбитого истребителя F-15 встать на колени. Видеозапись разошлась по интернету, сообщает The New York Post.

На кадрах видно, как люди с криками приближаются к летчику, к которому все еще пристегнут парашют. Один из мужчин занес над головой металлическую трубу, в ответ пилот кричал: "Назад, стойте!" В какой-то момент он встал на колени и несколько раз повторил, что он американец, пока местные жители не поняли, что перед ними союзник.

По данным СМИ, изначально кувейтцы подумали, что перед ними иранец. Когда они узнали, что перед ними американец, они опустили оружие и отошли.

Инцидент произошел на фоне вооруженного конфликта Вашингтона и Тель-Авива с Тегераном. Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что системы ПВО Кувейта по ошибке сбили три F-15E Strike Eagle. В Пентагоне при этом отметили, что все шесть членов экипажей катапультировались и находились в стабильном состоянии.

США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля. Республика ответила атакой по территории еврейского государства и американским военным базам на Ближнем Востоке.

В Тегеране подчеркивали, что не будут вести никаких переговоров с Вашингтоном. В частности, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявлял, что Трамп поверг Ближний Восток в хаос своими "пустыми надеждами" и теперь боится "дальнейших потерь среди американских войск".

