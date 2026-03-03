Форма поиска по сайту

03 марта, 22:34

Спорт

Дегтярев назвал заявление МОК сигналом к снятию санкций с россиян

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Заявление Международного олимпийского комитета (МОК), подчеркивающее важность спорта как объединяющей силы в мире, можно рассматривать как знак скорого снятия санкций с российских спортсменов. Об этом заявил глава Минспорта и Олимпийского комитета РФ (ОКР) Михаил Дегтярев.

Он назвал утверждение комитета не только справедливым, но и прорывным, пояснив, что спорт должен продолжать быть "маяком надежды" для всех атлетов мира.

"Он должен наконец засиять и для российских и белорусских спортсменов. Мы рассматриваем заявление МОК как еще один сигнал к неизбежному и скорому снятию всех ограничений в отношении российских спортсменов, восстановлению статуса ОКР и целостности олимпийского движения в целом", – написал министр в соцсети Х.

Соответствующее заявление МОК сделал на фоне недавних конфликтов, возникших в мире. В организации подчеркнули, что спорт должен оставаться объединяющей силой, поскольку это заложено в основе Олимпийского движения.

Вместе с тем комитет призвал государства – члены ООН поддержать спортсменов на зимних Паралимпийских играх 2026 года, отмечая, что они "могут пострадать".

