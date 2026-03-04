ДТП с участием 7 автомобилей произошло в Ивановской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Юлия Иванко

ДТП с участием 7 автомобилей произошло в Пестяковском районе Ивановской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Машины столкнулись на трассе Ростов – Иваново – Нижний Новгород. Уточняется, что в аварию попали 4 грузовых и 3 легковых машины.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. В результате ДТП есть пострадавшие, информация о них уточняется.

Движение на данном участке дороги полностью перекрыто. В ликвидации последствий аварии задействованы 15 человек и 7 единиц техники.

