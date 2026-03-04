Форма поиска по сайту

02:58

Политика

Иран заявил, что нанес удар по эсминцу США в Индийском океане

Фото: depositphotos/Lindasj2

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) произвел ракетную атаку по боевому кораблю Военно-морских сил США в акватории Индийского океана. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на пресс-релиз КСИР.

Помимо американского эсминца, целью атаки стало находившееся рядом с ним судно-заправщик. Для атаки использовались ракеты "Кадр-380" (Qadr-380) и "Талайе" (Talaiyeh).

На данный момент официальные представители США не комментировали эту информацию.

Штаты и Израиль атаковали Иран 28 февраля. В ответ на это Исламская Республика ударила по еврейскому государству, а также американским базам в странах Персидского залива.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что иранские средства ПВО сбили американский истребитель F-15. По информации агентства, он пролетал в небе над Кувейтом.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
