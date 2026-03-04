Форма поиска по сайту

04 марта, 10:44

Общество

Москвичам напомнили о штрафе до 1 млн руб за продажу первоцветов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Штраф за сбор, продажу, пересылку и уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, включая первоцветы, составляет в Москве до 1 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

В настоящее время в Москве проходит акция "Первоцвет", в рамках которой инспекторы проверяют территории у метро, в переходах и у торговых центров для выявления незаконной продажи растений.

Статья 8.35 Кодекса России об административных правонарушениях предполагает штраф для граждан в размере до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 20 тысяч и для организаций – до 1 миллиона.

В Красную книгу Москвы занесены многие раннецветущие растения. К первой категории редкости относится печеночница благородная, ко второй – хохлатка полая и хохлатка промежуточная, ветреница дубравная и калужница болотная, а к третьей – медуница неясная, первоцвет весенний и чина весенняя.

Департамент отметил, что в прошлом году из незаконного оборота изъяли 2 840 дикорастущих цветов. Руководитель ведомства Юлия Урожаева напомнила, что срывать и приобретать растения у недобросовестных продавцов нельзя.

Ранее адвокат Дарья Назарова рассказала, что за срыв цветов с клумбы может грозить административная или уголовная ответственность. По закону объектом преступления при хищении является как движимое, так и недвижимое имущество, включая животных и растения.

Если цветы с клумбы были сорваны или выкопаны тайно и сумма ущерба превышает 2,5 тысячи рублей, то это будет считаться преступлением.

