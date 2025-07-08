Адвокат Назарова: за срыв цветов с клумбы может грозить уголовная ответственность

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За срыв цветов с клумбы может грозить административная или уголовная ответственность, предупредила адвокат Дарья Назарова. Об этом сообщает Life.ru.

Специалист объяснила, что по закону объектом преступления при хищении является как движимое, так и недвижимое имущество, включая животных и растения. Если цветы с клумбы были сорваны или выкопаны тайно и сумма ущерба превышает 2,5 тысячи рублей, то это будет считаться преступлением, предусмотренным статьей 158 УК РФ ("Кража").

Однако если ущерб был незначительным, то правонарушение квалифицируется по статье 7.27 КоАП РФ ("Мелкое хищение"), поэтому злоумышленнику может быть назначен штраф в размере до пятикратной стоимости украденного, административный арест до 15 суток или обязательные работы продолжительностью до 120 часов, добавила адвокат.

Если в течение года человек совершит аналогичный поступок, то это будет считаться уголовным преступлением. По статье 158.1 УК РФ ("Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию") к злоумышленнику применят более строгие санкции, в том числе штраф до 40 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, ограничение свободы или лишение свободы на срок до одного года.

"В случае если правонарушитель сорвал цветы не из корыстных побуждений (чтобы подарить девушке), а чтобы показать свое неуважение к общественным нормам (к примеру, из вредности, и тут же побросал рядом с местом преступления), то деяние будет квалифицировано как административное правонарушение, предусмотренное статьей "Мелкое хулиганство", – отметила Назарова.

Согласно статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), в такой ситуации предусмотрен штраф в размере до тысячи рублей или административный арест до 15 суток. При этом владелец клумбы имеет право свободно распоряжаться растениями на своем участке: дарить, срывать или пересаживать их, подытожила она.

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