Предприятие получило повреждения в Орле в результате ракетной атаки ВСУ

Фото: министерство обороны РФ

Производственные помещения предприятия в Советском районе Орла частично пострадали в результате отражения массированной ракетной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

На месте происшествия работают все экстренные службы и правоохранительные органы. Принимаются меры, направленные на локализацию и устранение повреждений. Продолжается оценка последствий вражеского террористического акта.

Этой ночью атаке ВСУ также подвергся Белгород: украинский дрон влетел в один из многоквартирных домов города. В результате детонации загорелись балконы нескольких квартир.

Ранее в Краснодарском крае пожар возник на территории одного из предприятий в поселке городского типа Афипском после падения обломков БПЛА. В результате случившегося пострадавших нет.