Трамп сообщил, что провел телефонные переговоры по Украине

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что 6 ноября провел телефонные переговоры, касающиеся урегулирования на Украине, и намерен продолжить их в субботу, 7 ноября. Об этом он рассказал при общении с журналистами.

"Мы проводим встречи. У меня были сегодня телефонные разговоры. Завтра (7 ноября. – Прим. ред.) тоже будут", – сказал американский лидер.

Он не уточнил, с кем именно обсуждалась эта тема. Вместе с тем Трамп выразил уверенность, что договоренности с Россией по урегулированию конфликта на Украине будут масштабными и затронут всю Европу. Президент США считает, что обе стороны "впервые хотят достичь урегулирования".

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с Трампом. Среди тем беседы были в том числе контакты американской стороны с Россией. В правительстве ФРГ отметили, что Берлин участвует в согласовании позиций по Украине, в том числе в формате "евротройки" – Германия, Франция и Великобритания.

В Абу-Даби 10–11 ноября пройдут трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. На встрече планируется обсудить ряд вопросов, в том числе о гарантиях безопасности после окончания конфликта.