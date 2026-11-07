Украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде

Фото: министерство обороны РФ

Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, в результате детонации загорелись балконы нескольких квартир. О происшествии сообщили в оперштабе региона.

На данный момент информация о пострадавших не поступала. Оперативные службы уже работают на месте происшествия, пожарные тушат огонь на балконах. Информация о последствиях уточняется.

Ранее автомобиль скорой помощи был атакован украинским беспилотником в Куйбышевском муниципальном округе Запорожской области. Дрон атаковал бригаду на обратном пути с вызова. Медики не пострадали, в результате удара автомобиль получил повреждения.

В Краснодарском крае пожар возник на территории одного из предприятий в поселке городского типа Афипском после падения обломков БПЛА. В результате случившегося пострадавших нет.